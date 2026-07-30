Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России

Андрей Шевченко, президент Украинской ассоциации футбола, заявил, что прекратил общение с Андреа Пирло после визита итальянского тренера в Россию.

По словам Шевченко, именно этот эпизод стал причиной разрыва контактов. Ситуация возникла на фоне обсуждения возможного назначения Пирло на пост главного тренера сборной Украины.

Итальянская федерация футбола не допустила этого назначения после того, как Пирло съездил в Россию. Вслед за этим отношения между Шевченко и Пирло были приостановлены.