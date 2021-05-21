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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Украина
29 сентября 1976 (50)
Тренер
Статистика
Новости
Шевченко раскрыл свое желание на 50-летний юбилей
26 сентября
3
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
5
Реакция Шевченко на приступ Эриксена
7 июня
1
Аршавин составил топ-3 игроков постсоветского пространства
4 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины
22 апреля
2
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
28 марта
18
Фото
Выступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»
14 марта
4
Булыкин оценил слова Шевченко, выступившего против допуска России
12 февраля
1
Шевченко поговорил с президентом ФИФА Инфантино: подробности
12 февраля
31
Шевченко потребовал срочной встречи с Инфантино после его слов о России
12 февраля
7
Шевченко объяснил, почему Россию не вернут в международные турниры
11 февраля
14
Шевченко дерзко ответил журналисту на вопрос о бизнес-связях с Абрамовичем
10 февраля
5
Колосков ответил Шевченко, выступившему против допуска России
9 февраля
7
Реакция Шевченко на слова президента ФИФА о допуске России
9 февраля
41
Фото
Топ-15 лучших нападающих XXI века по версии Canal+
6 февраля
6
Дюков ответил на антироссийские высказывания Шевченко
13 января
10
Шевченко сыграет за цирковую команду
7 января
10
Тихонов жестко ответил на антироссийские высказывания Шевченко
2025.12.27 22:15
6
Экс-президент «Спартака» хлестко ответил на антироссийские высказывания Шевченко
2025.12.26 19:45
9
Шевченко – об Олимпиаде: «Страны, которые поддерживают Россию, должны быть исключены»
2025.12.26 13:45
42
Шевченко призвал Абрамовича выплатить деньги пострадавшим в украинском конфликте
2025.12.26 09:16
28
Орлов назвал лучшего футболиста постсоветского пространства
2025.12.02 20:31
1
Видео
Тренер «Форест» перепутал Зинченко с Шевченко
2025.09.12 18:09
1
Шевченко попал под жесткую критику на Украине
2025.08.30 11:13
5
Шевченко призвал Забарного быть осторожным с Сафоновым
2025.08.19 20:14
11
Микел рассказал о двух драках в «Челси»
2025.04.10 22:55
4
Шевченко рассказал, почему его не избрали в исполком УЕФА
2025.04.04 17:53
22
Реакция Колоскова на неизбрание Шевченко в исполком УЕФА
2025.04.04 16:44
6
1
2
3
4
5
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
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Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
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Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
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Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
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Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
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Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
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