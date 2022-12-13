Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Андрей Шевченко
Главные новости
Сборная России поучаствует в международном турнире, «ПСЖ» сомневается в Месси, игрок «Спартака» выбыл до конца сезона и другие новости
01:03
Топ-10 самых популярных футболистов по запросам в Google за 2023 год
2
00:57
Примера. «Атлетико» победил «Жирону» (1:0) благодаря голу на 94-й минуте
00:30
«Мне стыдно, наша репутация поставлена на карту»: глава Ла Лиги Тебас – о судейском скандале «Барселоны»
3
00:18
Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита»
1
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
00:47
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1) и остался на 4-м месте
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
23:50
Смотрите больше материалов о российском и мировом футболе в нашем канале Дзен
23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
1
23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
3
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
3
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
3
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
2
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
1
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
6
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
4
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
13
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
5
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Андрей Шевченко
Тренер
Имя
Андрей
Отчество
Николаевич
Фамилия
Шевченко
Гражданство
Украина
Дата рождения
29 сентября 1976
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Лига наций 2020/2021
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Чемпионат Европы 2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Дженоа
2
1
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
14.12.2021
Дженоа
1 : 0
Салернитана
13.01.2022
Милан
3 : 1
Дженоа
18 февраля
12:19
Шевченко ответил, готов ли он вернуться к тренерской работе
3
18 января
07:52
«Он левый мизинец от Шевченко. Попахивает откатами или еще чем-то». Агент Сафонов – о трансфере Мудрика за 100 миллионов
2
13 декабря 2022
00:59
Шевченко может возглавить сборную Польши
3
22 октября 2022
13:29
Бензема – лучший игрок года в Европе и другие награды от Tuttosport
18 июня 2022
17:35
Лукаку – худший трансфер в истории «Челси» по версии Daily Mail
2
6 июня 2022
09:40
«Безгранично горжусь сборной». Шевченко – о непопадании Украины на ЧМ-2022
26 февраля 2022
08:48
Леау – 2-й игрок «Милана», забивавший в каждом из 7 дней недели в Серии А
5 февраля 2022
08:25
Агент Миранчука – о «Дженоа»: «Привлекала возможность работы с Шевченко, но у Леши были сомнения»
2
29 января 2022
09:53
Дружба с Абрамовичем – одна из причин отказа сборной Польши от услуг Шевченко (Przegląd Sportowy)
11
28 января 2022
08:17
Сборная Польши продолжает переговоры с Шевченко. До матча с Россией меньше двух месяцев
3
27 января 2022
20:30
Шевченко не возглавит сборную Польши (Игорь Цыганык)
7
08:46
Экс-игрок «Шахтера» Левандовски может войти в штаб Шевченко в сборной Польши
2
24 января 2022
23:21
Шевченко не уволят из сборной Польши даже в случае поражения от России (Metaratings)
7
08:35
Шевченко согласился возглавить сборную Польши (vZbirna)
15
23 января 2022
00:14
Сборная Польши назначит главного тренера 31 января. Главный кандидат – Шевченко (Sportowe Fakty)
21 января 2022
17:28
Миранчук передумал переходить в «Дженоа» из-за увольнения Шевченко (Calciomercato)
8
20 января 2022
10:37
Немец Блессин сменил Шевченко в «Дженоа»
08:21
Сборная Польши отказалась от приглашения Шевченко из-за требований по зарплате. Он хотел получать 3 миллиона в год (Sport.pl)
7
18 января 2022
23:17
Киевское «Динамо» рассматривает Шевченко на пост главного тренера
1
12:34
«Бенфика» выпустила официальное опровержение переговоров с Шевченко
16 января 2022
00:25
«Пусть это будет первый блин комом в начале великой карьеры великого тренера». Президент Зеленский поддержал Шевченко
7
15 января 2022
21:13
Сборная Польши вступила в переговоры с Шевченко
4
15:03
⚡ Шевченко уволен с поста главного тренера «Дженоа». Он проработал в клубе два месяца
23
14 января 2022
19:35
Журналист Шмурнов: «Кержаков, Шевченко убегали от интервью со мной через задний проход. Это отвратно»
25
07:59
Шевченко – фанатам «Милана»: «Прием был фантастическим. Всегда рад вернуться на «Сан-Сиро»
07:44
Фото
«Легенда навеки». Фанаты «Милана» посвятили баннер Шевченко
1
07:26
«Жизнь – это взлeты и падения». Шевченко подтвердил, что его могут уволить из «Дженоа»
13 января 2022
07:42
Шевченко может получить 20 миллионов за увольнение из «Дженоа»
5
11 января 2022
09:41
35-летний Нани может перейти в «Дженоа» Шевченко
2
10 января 2022
21:54
«Дженоа» не уволит Шевченко до матча с «Миланом» (La Gazzetta dello Sport)
5
Предыдущая
1
2
3
4
5
Следующая
03.07.2021 14:02
«Я убил футболиста внутри себя». Как мыслит и работает тренер Шевченко: никогда не опаздывает, не запрещает соцсети, собрал штаб итальянцев
Сразится с Англией в четвертьфинале Евро.
30.06.2021 11:52
«Лучшая сборная на постсоветском пространстве». Как россияне реагируют на победу Украины
Поддерживают и радуются.
06.11.2019 20:10
Ярослав Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины
Ярослав Ракицкий в своем Instagram-аккаунте объявил о завершении карьеры в национальной сборной Украины
24.10.2019 22:06
Рейтинг ФИФА: прогресс сборной Украины по футболу
24 октября ФИФА обновила рейтинг сборных, в котором сборная Украины поднялась на три строчки, имея в своем активе 1536 баллов
13.10.2019 19:04
Португальские болельщики о сборной Украины / Украина – Португалия 14 октября 2019
Португальцы спокойны перед игрой с Украиной. Они уверены в силе своей команды и не сомневаются, что «селесао» сумеет выиграть в Киеве. Футбол. Матч Украина – Португалия отбор к Евро 2020 .14 октября 2019 года
30.09.2019 20:57
Андрей Шевченко может уйти в Милан
Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло близок к увольнению. Отмечается, что в настоящее время в «Милане» склоняются к приглашению наставника сборной Украины Андрея Шевченко
28.09.2019 11:07
Александр Хацкевич: Динамо Киев не топ клуб
Экс-тренер «Динамо» Александр Хацкевич высказался относительно нынешнего уровня киевского клуба.
10.09.2019 19:59
Украина – Нигерия смотреть онлайн трансляция матча 10 сентября 2019
Футбол. Товарищеский матч 2019. Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Украина – Нигерия. Начало 10 сентября 2019г в 21:30 мск.
07.09.2019 22:06
О матче Литва Украина 7 сентября 2019 / Чемпионат Европы 2020
Футбол. Чемпионат Европы 2020. Отборочный турнир О матче Литва – Украина. 7 сентября 2019г
07.09.2019 17:42
Литва – Украина смотреть онлайн трансляция матча 7 сентября 2019 / Чемпионат Европы 2020
Футбол. Чемпионат Европы 2020. Отборочный турнир. Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Литва – Украина. Начал 7 сентября 2019г в 19:00 мск
07.09.2019 17:33
Литовские болельщики о сборной Украины
Литва – Украина. Чемпионат Европы 2020. 7 сентября 2019 года. Что пишут и думают литовские болельщики в интернете о сборной Украины и о самой игре.
25.08.2019 18:12
Роман Яремчук запасной вариант для Ромы и Лацио
Скаут Алекс Великих поделился своим мнением по поводу интереса к форварду «Гента» Роману Яремчуку со стороны клубов итальянской Серии А во главе с «Ромой»
21.08.2019 21:09
Валерий Лобановский и топ 50 величайших тренеров в истории
Валерий Лобановский вошел в рейтинг топ-50 лучших тренеров в истории футбола по версии 90min
15.08.2019 19:25
Почему Динамо Киев назначило Алексея Михайличенко главным тренером ?
Главным тренером киевского «Динамо» назначен Алексей Михайличенко, который в последнее время занимал должность спортивного директора клуба
28.06.2019 11:36
Иван Ордец: РПЛ сильнее и зрелищнее УПЛ
Защитник «Динамо» Иван Ордец рассказал, почему он принял решение покинуть «Шахтeр» и перейти в стан московского клуба Мой выбор — в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского.
11.06.2019 19:38
Болельщики Люксембурга: Украина опозорилась
Болельщики сборной Люксембурга: «Украина решила стыдливо спрятать Мораеса, но всe равно опозорилась на всю Европу». Болельщики сборной Люксембурга, были расстроены после поражения от Украины.
08.06.2019 17:26
Украина – Сербия. Вопрос Андрею Шевченко
После матча Украина – Сербия я решил задать один но очень важный вопрос главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко. Этот вопрос актуальный и интересный. Давайте узнаем ответит на вопрос Шевченко или нет.
Предыдущая
1
2
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение