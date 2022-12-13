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    Андрей Шевченко

    Тренер
    Имя Андрей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Шевченко
    Гражданство Украина
    Дата рождения 29 сентября 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дженоа 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.12.2021 Дженоа 1 : 0 Салернитана
    13.01.2022 Милан 3 : 1 Дженоа
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