Шевченко призвал Забарного быть осторожным с Сафоновым

19 августа, 20:14
18

Президент УАФ Андрей Шевченко напутствовал игрока сборной Украины Илью Забарного перед трансфером в «ПСЖ».

«Перед переходом с Ильей общался президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. И попросил быть осторожным в контактах с Матвеем Сафоновым.

Но Матвей тепло встретил новичка и отметил, что защитник действительно усилит команду», – написал источник.

  • «ПСЖ» купил Забарного у «Борнмута» за 60+ миллионов евро.
  • Жена игрока Ангелина ранее публиковала враждебные по отношению к России посты.
  • Сафонов в «ПСЖ» год.

Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Забарный Илья Шевченко Андрей
fakeid
1755626306
следи за собой, будь осторожен © цой. надеюсь, кондратюк подкараулит на базе жену забарного, да космы ей повыдирает.
Ответить
"supermax"
1755628089
Х о х л ы везде х о х л ы
Ответить
向英雄致敬
1755631452
Будь осторожен...Общение с ним -это зашквар. Сказал Шева.
Ответить
виталий 12
1755631896
Дебил
Ответить
Пригожин Женя
1755632213
У Ильи думаю все таки есть мозг и понимание.. думаю все будет норм.. а всякие бандеровские шавки в лице шевченко могут пойти нах.....
Ответить
Vitaga
1755637932
беда с этими нациками.. мозги промыты напрочь. суржик свой суют везде хотя думают на русском и один народ делят на два. результат длительной пропаганды. как сделать из человека свинью.
Ответить
subbotaspartak
1755661482
Укусит?
Ответить
crf57
1755684577
ШЕВЧЕНКО - бандеровская поганая грязная шавка,много гавкает.
Ответить
