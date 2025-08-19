Шевченко призвал Забарного быть осторожным с Сафоновым

Президент УАФ Андрей Шевченко напутствовал игрока сборной Украины Илью Забарного перед трансфером в «ПСЖ».

«Перед переходом с Ильей общался президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. И попросил быть осторожным в контактах с Матвеем Сафоновым.

Но Матвей тепло встретил новичка и отметил, что защитник действительно усилит команду», – написал источник.