Шевченко призвал Забарного быть осторожным с Сафоновым

Президент УАФ Андрей Шевченко напутствовал игрока сборной Украины Илью Забарного перед трансфером в «ПСЖ».
«Перед переходом с Ильей общался президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. И попросил быть осторожным в контактах с Матвеем Сафоновым.
Но Матвей тепло встретил новичка и отметил, что защитник действительно усилит команду», – написал источник.
- «ПСЖ» купил Забарного у «Борнмута» за 60+ миллионов евро.
- Жена игрока Ангелина ранее публиковала враждебные по отношению к России посты.
- Сафонов в «ПСЖ» год.
Источник: Sport24