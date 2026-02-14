Агент снял ответственность с Головина за 2 желтые за 20 секунд

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал поступок игрока.

Накануне россиянин получил 2 желтые карточки в течение 20 секунд в матче с «Нантом» (3:1).

Также Головин сделал 2 ассиста в 1-м тайме.

Впереди у «Монако» матч Лиги чемпионов против «ПСЖ» (17 февраля). На него дисквалификация Головина не распространяется.

«Все видели, что Саша провел здорово матч, как и вся команда «Монако». Однако потом по ходу игры не совсем адекватные действия главного арбитра не только по отношению к Саше, но и всей команде «Монако» привели к такому завершению игры.

«Монако» был сильнее на голову «Нанта». Видимо, главный арбитр не хотел, чтобы матч закончился спокойной и уверенной победой, но он так и закончился.

После удаления Саши не было никаких проблем – тренеры и игроки на стороне Саши. В команде хорошая атмосфера и здоровый коллектив», – сказал Клюев.