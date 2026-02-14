Прояснилась дальнейшая судьба зенитовца Нино

Защитник «Зенита» Нино никуда не уйдет зимой.
«Зенит» не собирается продавать защитника Нино как минимум до окончания нынешнего сезона. Никакие официальные предложения по бразильцу в клуб на данный момент не поступали.
Несмотря на различные слухи, сам 28-летний футболист готов остаться в «Зените» и не просил клуб его отпустить.
При этом ранее в семье Нино раздумывали о возвращении на родину, поскольку их маленький ребенок нуждается в большем внимании, но эту ситуацию пока удалось разрешить в России», – написал источник.
- 28-летний Нино провел за петербургский клуб в этом сезоне 17 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- Срок контракта бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2028 года.
- Нино интересен «Палмейрасу» и другим клубам бразильской Серии А.
Источник: «Спорт-Экспресс»