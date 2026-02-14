Прояснилась дальнейшая судьба зенитовца Нино

Защитник «Зенита» Нино никуда не уйдет зимой.

«Зенит» не собирается продавать защитника Нино как минимум до окончания нынешнего сезона. Никакие официальные предложения по бразильцу в клуб на данный момент не поступали.

Несмотря на различные слухи, сам 28-летний футболист готов остаться в «Зените» и не просил клуб его отпустить.

При этом ранее в семье Нино раздумывали о возвращении на родину, поскольку их маленький ребенок нуждается в большем внимании, но эту ситуацию пока удалось разрешить в России», – написал источник.