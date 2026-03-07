Рабинер определил преемника Уткина среди современных комментаторов

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер определил главного продолжателя российских комментаторских традиций.

Таковы Рабинер назвал Дениса Казанского с Okko, который комментирует порядка 20 лет.

«Сейчас меня наверняка многие захейтят, иные на смех поднимут. Какие, мол, сравнения, куда ты лезешь?

Осмелюсь сказать, что Дэн Казанский и есть первый сегодня, по мне, продолжатель дела Маслаченко, Розанова и Уткина.

Цените, ребята, не только тех, кто ушел, но и тех, кто с нами», – написал Рабинер.