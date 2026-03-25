Моссаковский ответил Гаджиеву на слова про Уткина

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский раскритиковал президента медиафутбольного клуба Fight Nights Камила Гаджиева.

Ранее Гаджиев в интервью нелицеприятно высказался про Василия Уткина. У них был конфликт осенью 2022 года.

«Как некрасиво, Камил Гаджиев. И про «говно», и про «один день в трезвом уме».

Как некрасиво. Особенно, если тема закрыта и пожали руки. Особенно в адрес того, кто уже не может ответить», – написал Моссаковский в своем телеграм-канале.