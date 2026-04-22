РПЛ. «Оренбург» добыл волевую победу над «Пари НН», отправив соперника в зону вылета вместо себя

«Оренбург» выиграл важнейший матч в борьбе за выживание.

В 26-м туре РПЛ команда Ильдара Ахметзянова на своем поле одержала волевую победу над «Пари НН» со счетом 2:1.

На гол Адриана Бальбоа с пенальти на 41-й минуте во втором тайме дублем ответил бразильский нападающий Алешандре Жезус. В обоих случаях ему ассистировал Хорди Томпсон.

Набрав три очка, «Оренбург» поднялся с 15-го на 11-е место в таблице чемпионата России. Команда выскочила сразу из зоны вылета в безопасную зону.

«Пари НН» после сегодняшнего поражения опустился из зоны стыков в зону прямого вылета. Теперь нижегородцы предпоследние и опережают только «Сочи».