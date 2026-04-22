Ташуев высказался об игре Дурана за «Зенит»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев поделился впечатлениями от выступлений нападающего Джона Дурана в составе «Зенита».

22-летний колумбиец – самый дорогой футболист сине-бело-голубых по версии Transfermarkt с рыночной стоимостью 25 миллионов евро.

В кубковой игре против «Спартака» он пробежал меньше вратаря.

– Дуран – игрок мастеровитый, но я вспоминаю Виллиана, который выступал за «Шахтер», «Анжи». Он ушел в «Челси» и потом говорил, как мало бегал до этого, в Англии так нельзя.

Это история футболистов, приезжающих и получающих большие контракты. Это как одолжение для них. Но такой пробег – конечно, немножко неправильно.

– Это провальный трансфер?

– Я не знаю. Не вникал в подробности. Может, адаптация долго идет.