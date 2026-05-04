Ташуев готов возглавить ЦСКА вместо Челестини

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев заявил о готовности сменить уволенного Фабио Челестини в ЦСКА.
«Готов ли возглавить ЦСКА, если поступит предложение? Мне часто задают подобные вопросы. Да, готов.
Какой российский тренер, уважающий себя, не согласится пойти работать в топ-клуб? Любой специалист пойдeт.
Мы знаем прекрасный менеджмент наших клубов. Одна команда заявляет, что российские тренеры у них вообще не будут работать. Спортивные директора там – тоже иностранцы.
Хороший тренер должен уметь поднимать команду с неизвестными футболистами до высокого уровня. Тогда ты можешь считаться сильным специалистом.
Когда у тебя всe готово и отлажено, а ты не можешь дать толку, значит, специалист не высокого уровня.
Я в своей карьере прошeл очень многое: работал в низкобюджетных клубах и делал их хорошими командами, получая от этого удовольствие», – сказал Ташуев.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.