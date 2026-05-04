Ташуев готов возглавить ЦСКА вместо Челестини

4 мая, 16:35
10

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев заявил о готовности сменить уволенного Фабио Челестини в ЦСКА.

«Готов ли возглавить ЦСКА, если поступит предложение? Мне часто задают подобные вопросы. Да, готов.

Какой российский тренер, уважающий себя, не согласится пойти работать в топ-клуб? Любой специалист пойдeт.

Мы знаем прекрасный менеджмент наших клубов. Одна команда заявляет, что российские тренеры у них вообще не будут работать. Спортивные директора там – тоже иностранцы.

Хороший тренер должен уметь поднимать команду с неизвестными футболистами до высокого уровня. Тогда ты можешь считаться сильным специалистом.

Когда у тебя всe готово и отлажено, а ты не можешь дать толку, значит, специалист не высокого уровня.

Я в своей карьере прошeл очень многое: работал в низкобюджетных клубах и делал их хорошими командами, получая от этого удовольствие», – сказал Ташуев.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
  • В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Енисей ЦСКА Ташуев Сергей Челестини Фабио
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1777902254
НЕЕЕТ Шило на мыло. Бестолковый как и человек, так и тренер
Ответить
Цугундeр
1777903733
Ефрейторов не зовут командовать полком.)
Ответить
FCSpartakM
1777905103
хотя бы перечислил хоть одну команду, с которой добился результата и искрометной игры.
Ответить
biber.ru
1777905371
Сам себе нужные вопросы про себя задаёт и сам на них отвечает, вот кадр зазеркальный.
Ответить
FFR
1777906234
Ташуев: Мясокомбинат - я, каменный карьер - я.))
Ответить
Интерес
1777906483
Мля, срочно "вертайте взад" Челестини!!!
Ответить
Niklas80
1777908873
Да ну на фиг.
Ответить
Cleaner
1777909284
Ташуев, а чем ты заслужил место в ЦСКА?
Ответить
ПалкоВводецъ007
1777919134
Этот может посадить и укрепить коней на хряковском 6 месте. Гыгыгы
Ответить
neim
1777931120
Ну так и я готов, но не берут сволочи ))). "Какой российский тренер, уважающий себя, не согласится пойти работать в топ-клуб? Любой специалист пойдeт." Конечно пойдет, да только кто же его позовет ? "Хороший тренер должен уметь поднимать команду с неизвестными футболистами до высокого уровня." Ну а ты то какую команду и куда поднял ? Даром, что в Енисее барахтаешься, да амбициями своими соришь. Вот Талаллаев, к примеру, поднял Балтику, Галактионов не плохо в Локомотиве себя зарекомендовал. "Я в своей карьере прошeл очень многое: работал в низкобюджетных клубах и делал их хорошими командами, получая от этого удовольствие»," Я, я, я, я, я ... Сколько вас много.
Ответить
