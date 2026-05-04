Смородская разнесла футболиста «Спартака»: «Ужасное и безответственное поведение»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала нападающего «Спартака» Антона Заболотного, попавшегося на допинге.

34-летнему игроку красно-белых грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.

«Ужасное и безответственное поведение футболиста.

Не понимаю, как это случилось, но ситуация очень неприятная как для самого Заболотного, так и для «Спартака», – сказала Смородская.