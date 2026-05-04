Смородская разнесла футболиста «Спартака»: «Ужасное и безответственное поведение»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала нападающего «Спартака» Антона Заболотного, попавшегося на допинге.
34-летнему игроку красно-белых грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.
«Ужасное и безответственное поведение футболиста.
Не понимаю, как это случилось, но ситуация очень неприятная как для самого Заболотного, так и для «Спартака», – сказала Смородская.
- Заболотный выступает за «Спартак» с 1 июля 2025 года.
- На счету 34-летнего форварда в этом сезоне 3 ассиста в 16 матчах за клуб.
- Срок соглашения игрока со «Спартаком» истекает в середине 2026 года, но предусматривает опцию продления на сезон.
