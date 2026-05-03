Смородская определила главное разочарование весны в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила ситуацию в ЦСКА.
«Не помню, когда в последний раз ЦСКА так проваливал весеннюю часть чемпионата. Команда почти всегда прибавляла по ходу сезона, а тут наоборот. Можно сказать, что ЦСКА и Челестини – главное разочарование этой весны.
Думаю, его не спасeт даже возможная победа в Кубке России. Команда показывает слишком плохой футбол для такого подбора игроков», – сказала Смородская.
- Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
- После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 13 матчах при 3 ничьих и 6 поражениях.
- Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».
Источник: «Советский спорт»