Смородская определила главное разочарование весны в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила ситуацию в ЦСКА.

«Не помню, когда в последний раз ЦСКА так проваливал весеннюю часть чемпионата. Команда почти всегда прибавляла по ходу сезона, а тут наоборот. Можно сказать, что ЦСКА и Челестини – главное разочарование этой весны.

Думаю, его не спасeт даже возможная победа в Кубке России. Команда показывает слишком плохой футбол для такого подбора игроков», – сказала Смородская.