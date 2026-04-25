Смородская знает, почему «Локо» выбыл из чемпионской гонки

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о весенних результатах команды.

«Весну «Локомотив» провалил, сейчас они уже не в чемпионской гонке. Наверное, продажа Баринова стала ключевой ошибкой, в центре поля все стало хуже. С Дмитрием Бариновым они бы боролись сейчас за чемпионство, думаю.

Его команде очень не хватает. Посмотрим, что будет дальше, но максимум для «Локомотива» в этом сезоне – это третье место, и то не факт», – сказала Смородская.