Реакция Канчельскиса на увольнение Челестини из ЦСКА

Андрей Канчельскис прокомментировал отставку Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

«Увольнение Челестини – странное и непонятное решение. Глупо встряхивать команду перед матчем со «Спартаком». Внутри команды и так все взвинчены.

ЦСКА надо было дождаться конца сезона и поблагодарить Челестини за работу. Не понимаю смысла этого решения», – сказал Канчельскис.