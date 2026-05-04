Реакция Канчельскиса на увольнение Челестини из ЦСКА

Андрей Канчельскис прокомментировал отставку Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.
«Увольнение Челестини – странное и непонятное решение. Глупо встряхивать команду перед матчем со «Спартаком». Внутри команды и так все взвинчены.
ЦСКА надо было дождаться конца сезона и поблагодарить Челестини за работу. Не понимаю смысла этого решения», – сказал Канчельскис.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.
