Глушаков прокомментировал увольнение Челестини из ЦСКА

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков связал отставку главного тренера ЦСКА Фабио Челестини с предстоящим кубковым дерби.

«Неспроста руководство ЦСКА убрало Челестини. Наверное, специально, чтобы команда взбодрилась перед дерби со «Спартаком». Когда тренер меняется, всегда появляются новые эмоции, потому что видят, что что-то не так.

Возможно, было недопонимание между игроками и тренером. Просто так подобные решения не принимаются. Пришли к выводу, что нужно менять специалиста.

К новому чемпионату определятся с новым тренером. Такова жизнь каждого тренера», – сказал Глушаков.