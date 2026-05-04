Глушаков прокомментировал увольнение Челестини из ЦСКА

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков связал отставку главного тренера ЦСКА Фабио Челестини с предстоящим кубковым дерби.
«Неспроста руководство ЦСКА убрало Челестини. Наверное, специально, чтобы команда взбодрилась перед дерби со «Спартаком». Когда тренер меняется, всегда появляются новые эмоции, потому что видят, что что-то не так.
Возможно, было недопонимание между игроками и тренером. Просто так подобные решения не принимаются. Пришли к выводу, что нужно менять специалиста.
К новому чемпионату определятся с новым тренером. Такова жизнь каждого тренера», – сказал Глушаков.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.
Источник: «Чемпионат»