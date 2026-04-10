  Глушаков назвал ключевого футболиста «Спартака»: «Без него команда вылетела бы в Первую лигу»

Глушаков назвал ключевого футболиста «Спартака»: «Без него команда вылетела бы в Первую лигу»

Сегодня, 19:20
16

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков встал на защиту вратаря красно-белых Александра Максименко.

«Максименко хорошо сыграл с «Зенитом». Сколько бы про него не говорили, все передается от нападающих, кто-то не забивает, кто-то пенальти привозит, а если вратарь ошибается – сразу гол.

Когда он отбивает мячи, никто ничего не говорит. Когда какие-то негативные моменты, то вся страна начинает говорить.

Максименко столько играет, много раз спасал, в одном из сезонов его лучшим футболистом команды признали, если бы не он, то «Спартак» вылетел бы в Первую лигу», – сказал Глушаков.

  • 28-летний Максименко – воспитанник «Спартака».
  • В этом сезоне он пропустил 36 голов в 26 матчах.
  • Контракт голкипера с клубом действует до 2027 года.

Еще по теме:
Глушаков охарактеризовал Федуна тремя словами в его юбилей 4
Глушаков сделал операцию по изменению внешности 4
Глушаков сказал, почему не ездит на метро 2
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Максименко Александр
Император Бомжей
1775838188
Без него в первую лигу, а с ним середняк РПЛ.. Надо оставлять!))
VVM1964
1775838407
Не, ну сегодня ТОЧНО бухой - пятница однако!)...
slavа0508
1775838708
Блин . ну ведь . закусывать надо . особенно самогончик ...
Император 1
1775838783
Блин, это что-то, главное от смеха не упасть)))
subbotaspartak
1775838924
если бы не он, то «Спартак» вылетел бы в Первую лигу», – сказал Глушаков.... Бред.... Ах да, первачок к Пасхе.
...уефан
1775839127
...жёстко, однако...
FROLL007
1775839649
Если бы не судьи, которые тащат их больше двух десятков лет, то давно были бы в Пердиве. Гыгыгы
шахта Заполярная
1775842036
Со снятием пробы переборщил
Главные новости
Игрок «Барселоны» может перейти в «Атлетико»
22:32
Лига 1. «Монако» без Головина крупно проиграл (1:4)
21:59
«Бавария» может потратить 90+ миллионов на полузащитника «Астон Виллы»
21:33
«Никогда бы так не сделал»: Хайкина осудили за предательский поступок
21:16
10
Известен следующий клуб вратаря «Ливерпуля» Алиссона
20:51
3
Жена Смолова пожаловалась на уменьшение доходов
20:28
7
Вердикт РФС по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
20:20
8
Черданцев увидел две критические судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»
19:58
19
Бубнов: «Дзюба уже надоел со своими понтами»
19:43
7
Глушаков назвал ключевого футболиста «Спартака»: «Без него команда вылетела бы в Первую лигу»
19:20
16
Все новости
Все новости
Семин предъявил претензии российским клубам насчет узбекистанца Хусанова
21:12
1
Жена Смолова пожаловалась на уменьшение доходов
20:28
6
Вердикт РФС по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
20:20
8
Бубнов: «Дзюба уже надоел со своими понтами»
19:43
7
Быстров высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»
19:32
4
Глушаков назвал ключевого футболиста «Спартака»: «Без него команда вылетела бы в Первую лигу»
19:20
16
Департамент судейства РФС разобрал спорные решения в дерби «Спартак» – «Локомотив»
18:49
18
Бубнов – о российском тренере: «Такие люди футболу не нужны»
18:30
8
Андронов – о фальши в эфире «Матч ТВ»: «Хорошо, что Уткин и Розанов этого не видят»
18:15
4
Генич спрогнозировал состав «Зенита» на матч с «Краснодаром»
17:44
2
Вердикт ЭСК РФС по судейству в матче «Ахмат» – «Краснодар»
17:34
3
Прогноз Бубнова, когда Акинфеев закончит карьеру
17:21
6
Пономарев указал на фатальную ошибку Чалова
16:38
4
Андронов высказался об уровне комментаторов «Матч ТВ»
16:21
8
Ловчев пожаловался на «Спартак»: «Это началось еще в «федунские» времена»
15:40
19
Карпин двумя словами ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную России
15:20
9
Зобнин назвал условия для возвращения в сборную России
14:56
5
В «Динамо» сделали заявление о будущем Гусева после 4 матчей без побед
14:29
8
Смолов – о Денисове: «Он, ***, в «Сити» уедет, ***, если забивать начнет»
13:48
9
Экс-хавбек ЦСКА Хонда перешел в сингапурский клуб ради рекорда Гиннесса
13:32
5
ФотоЦСКА может купить защитника сборной Египта за 3 миллиона
13:20
9
Зобнин отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
13:07
7
Объявлены судьи матчей 24-го тура РПЛ
12:50
11
Вахания – о переезде из Ростова в Краснодар: «Не жалею, что не живу в Москве или Питере»
12:39
1
Последний вратарь-легионер покинет РПЛ
12:28
Семак высказался о судействе: «Вопросов много, царит непонимание»
12:19
21
Где смотреть матч «Балтика» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 11 апреля 2026
11:59
Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 11 апреля 2026
11:56
