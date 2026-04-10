Глушаков назвал ключевого футболиста «Спартака»: «Без него команда вылетела бы в Первую лигу»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков встал на защиту вратаря красно-белых Александра Максименко.

«Максименко хорошо сыграл с «Зенитом». Сколько бы про него не говорили, все передается от нападающих, кто-то не забивает, кто-то пенальти привозит, а если вратарь ошибается – сразу гол.

Когда он отбивает мячи, никто ничего не говорит. Когда какие-то негативные моменты, то вся страна начинает говорить.

Максименко столько играет, много раз спасал, в одном из сезонов его лучшим футболистом команды признали, если бы не он, то «Спартак» вылетел бы в Первую лигу», – сказал Глушаков.