Глушаков назвал ключевого футболиста «Спартака»: «Без него команда вылетела бы в Первую лигу»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков встал на защиту вратаря красно-белых Александра Максименко.
«Максименко хорошо сыграл с «Зенитом». Сколько бы про него не говорили, все передается от нападающих, кто-то не забивает, кто-то пенальти привозит, а если вратарь ошибается – сразу гол.
Когда он отбивает мячи, никто ничего не говорит. Когда какие-то негативные моменты, то вся страна начинает говорить.
Максименко столько играет, много раз спасал, в одном из сезонов его лучшим футболистом команды признали, если бы не он, то «Спартак» вылетел бы в Первую лигу», – сказал Глушаков.
- 28-летний Максименко – воспитанник «Спартака».
- В этом сезоне он пропустил 36 голов в 26 матчах.
- Контракт голкипера с клубом действует до 2027 года.
