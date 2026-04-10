В «Динамо» сделали заявление о будущем Гусева после 4 матчей без побед

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров озвучил позицию клуба по будущему главного тренера.

Ролан Гусев в ноябре сменил Валерия Карпина.

Зимой его утвердили главным тренером.

После паузы динамовцы выиграли 4 матча подряд с общим счетом 14:3.

Затем последовала неудачная серия из 2 поражений и 2 ничьих.

– «Динамо» полностью доверяет Ролану Гусеву и его тренерскому штабу.

Как уже не раз говорил, считаем Ролана Александровича специалистом с хорошей перспективой, поддерживаем и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с ним. Не менее важно, что так же думают и футболисты.

Мы видим, что они доверяют и принимают идеи штаба Гусева. Мы все – клуб, тренеры, игроки, сотрудники – сейчас нацелены на то, чтобы занять место как можно выше в РПЛ и завоевать Кубок России.

И совместно создать этой весной фундамент для борьбы за самые высокие места в чемпионате в следующих сезонах.

– Пишут об интересе Владимира Федотова к работе в «Динамо».

– Наш клуб не вел, не ведет и не планирует вести переговоры с другими специалистами. Доверяем Ролану Гусеву.