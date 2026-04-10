  • В «Динамо» сделали заявление о будущем Гусева после 4 матчей без побед

В «Динамо» сделали заявление о будущем Гусева после 4 матчей без побед

Сегодня, 14:29
8

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров озвучил позицию клуба по будущему главного тренера.

  • Ролан Гусев в ноябре сменил Валерия Карпина.
  • Зимой его утвердили главным тренером.
  • После паузы динамовцы выиграли 4 матча подряд с общим счетом 14:3.
  • Затем последовала неудачная серия из 2 поражений и 2 ничьих.

«Динамо» полностью доверяет Ролану Гусеву и его тренерскому штабу.

Как уже не раз говорил, считаем Ролана Александровича специалистом с хорошей перспективой, поддерживаем и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с ним. Не менее важно, что так же думают и футболисты.

Мы видим, что они доверяют и принимают идеи штаба Гусева. Мы все – клуб, тренеры, игроки, сотрудники – сейчас нацелены на то, чтобы занять место как можно выше в РПЛ и завоевать Кубок России.

И совместно создать этой весной фундамент для борьбы за самые высокие места в чемпионате в следующих сезонах.

– Пишут об интересе Владимира Федотова к работе в «Динамо».

Наш клуб не вел, не ведет и не планирует вести переговоры с другими специалистами. Доверяем Ролану Гусеву.

Еще по теме:
Стало известно, рассматривают ли в «Динамо» назначение нового тренера 5
Появилась информация о возможном сменщике Гусева в «Динамо» 7
Гусев прокомментировал ничью «Динамо» с «Краснодаром» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан
Комментарии (8)
Император 1
1775822154
И это правильно
Ответить
k611
1775822515
Сезон с ним доиграют
Ответить
Бумбраш
1775823631
Сейчас выиграют-петь диферамбы начнут,проиграют -с ******* смешают,ничего не меняется в доме облонских
Ответить
шахта Заполярная
1775823736
Ну на счет кубка вы ребята погорячились. У вас поездка еще к бычкам. А на счет гуся , еще пару троек матчей проиграете и до конца не доработает
Ответить
Plyash
1775823805
Гусев дело своё исправно тянет , чего это обсуждать , свой среди своих . Как следствие , растёт опыт и уверенность в себе и , главное , что ему не мешают работать и доверяют . Удачи тебе , Ролан .
Ответить
R_a_i_n
1775825527
Это Карпин виноват. Сахар жрать не разрешал и бегать заставлял.
Ответить
Cleaner
1775825926
Гусева КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Главные новости
Игрок «Барселоны» может перейти в «Атлетико»
22:32
Лига 1. «Монако» без Головина крупно проиграл (1:4)
21:59
«Бавария» может потратить 90+ миллионов на полузащитника «Астон Виллы»
21:33
«Никогда бы так не сделал»: Хайкина осудили за предательский поступок
21:16
10
Известен следующий клуб вратаря «Ливерпуля» Алиссона
20:51
2
Жена Смолова пожаловалась на уменьшение доходов
20:28
6
Вердикт РФС по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
20:20
8
Черданцев увидел две критические судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»
19:58
19
Бубнов: «Дзюба уже надоел со своими понтами»
19:43
7
Глушаков назвал ключевого футболиста «Спартака»: «Без него команда вылетела бы в Первую лигу»
19:20
16
Все новости
Семин предъявил претензии российским клубам насчет узбекистанца Хусанова
21:12
1
Вердикт РФС по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
20:20
8
Бубнов: «Дзюба уже надоел со своими понтами»
19:43
7
Быстров высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»
19:32
4
Глушаков назвал ключевого футболиста «Спартака»: «Без него команда вылетела бы в Первую лигу»
19:20
16
Департамент судейства РФС разобрал спорные решения в дерби «Спартак» – «Локомотив»
18:49
18
Бубнов – о российском тренере: «Такие люди футболу не нужны»
18:30
8
Андронов – о фальши в эфире «Матч ТВ»: «Хорошо, что Уткин и Розанов этого не видят»
18:15
4
Генич спрогнозировал состав «Зенита» на матч с «Краснодаром»
17:44
2
Вердикт ЭСК РФС по судейству в матче «Ахмат» – «Краснодар»
17:34
3
Прогноз Бубнова, когда Акинфеев закончит карьеру
17:21
6
Пономарев указал на фатальную ошибку Чалова
16:38
4
Андронов высказался об уровне комментаторов «Матч ТВ»
16:21
8
Ловчев пожаловался на «Спартак»: «Это началось еще в «федунские» времена»
15:40
19
Карпин двумя словами ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную России
15:20
9
Зобнин назвал условия для возвращения в сборную России
14:56
5
В «Динамо» сделали заявление о будущем Гусева после 4 матчей без побед
14:29
8
Смолов – о Денисове: «Он, ***, в «Сити» уедет, ***, если забивать начнет»
13:48
9
Экс-хавбек ЦСКА Хонда перешел в сингапурский клуб ради рекорда Гиннесса
13:32
5
ФотоЦСКА может купить защитника сборной Египта за 3 миллиона
13:20
9
Зобнин отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
13:07
7
Объявлены судьи матчей 24-го тура РПЛ
12:50
11
Вахания – о переезде из Ростова в Краснодар: «Не жалею, что не живу в Москве или Питере»
12:39
1
Последний вратарь-легионер покинет РПЛ
12:28
Семак высказался о судействе: «Вопросов много, царит непонимание»
12:19
21
Где смотреть матч «Балтика» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 11 апреля 2026
11:59
Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 11 апреля 2026
11:56
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 11 апреля 2026
11:54
