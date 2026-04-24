Мэддисон жестко прошелся по Гусеву: «Совсем поплыл»

Сегодня, 01:43
7

Блогер, болельщик «Динамо» Илья Мэддисон недоволен тренерскими назначениями в клубе.

«Ролан Гусев в «Динамо» провалился. Был момент, в который я почти поверил в него, но щас видно, что это был подъем на фоне избавления от Карпина. Я бы уже на этой неделе увольнял Гуся и искал тренера, который сможет подготовить нормально к ответному матчу с «Краснодаром» на Кубок. Хотя бы просто чтобы у команды был какой-то тренер и минимальный шанс на победу.

Потому что Ролан совсем поплыл: начал тасовать состав, уже и Лещук снова в воротах, короче все вернулось на круги своя. Все эти Гусевы, Хохловы и Новиковы – это полная залупа, а точнее, три тысячи залуп. Плохая идея изначально, и, надеюсь, это в последний раз, когда пытаются доверить клуб очередному молодому и. о. из клубной системы. Не работает это. Пусть сначала в других клубах чего-то добиваются, потом уже за «Динамо» берутся», – написал блогер в личном телеграм-канале.

  • Гусев в ноябре сменил Валерия Карпина.
  • Зимой его утвердили главным тренером.
  • После паузы динамовцы выиграли 4 матча подряд с общим счетом 14:3.

Fеnix
1776984938
Написал слово ******.Звездочки. Ну попробую так з.ал.упа
Ответить
odoon
1776986301
И в чем он не прав? Илюха Мэд база.
Ответить
Fеnix
1776994290
Мэддисон..Какое то не скрепное погоняло.В то время когда Россия воет с Натой.
Ответить
алдан2014
1777002383
Ещё один специалист. Руководство решит,а не чел "три тысячи за...уп"
Ответить
crf57
1777005802
М.дииссон! А чего ж ты радовался увольнению КАРПИНА, который заставлял этих футбольных бездарей работать. Теперь и ГУСЕВ не нравится! ТРЕНЕР тут не причем. КАРПИН был лучшим, просто жалкие футболисты-обглодыши работать не хотят!
Ответить
