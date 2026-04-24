Мэддисон жестко прошелся по Гусеву: «Совсем поплыл»

Блогер, болельщик «Динамо» Илья Мэддисон недоволен тренерскими назначениями в клубе.

«Ролан Гусев в «Динамо» провалился. Был момент, в который я почти поверил в него, но щас видно, что это был подъем на фоне избавления от Карпина. Я бы уже на этой неделе увольнял Гуся и искал тренера, который сможет подготовить нормально к ответному матчу с «Краснодаром» на Кубок. Хотя бы просто чтобы у команды был какой-то тренер и минимальный шанс на победу.

Потому что Ролан совсем поплыл: начал тасовать состав, уже и Лещук снова в воротах, короче все вернулось на круги своя. Все эти Гусевы, Хохловы и Новиковы – это полная залупа, а точнее, три тысячи залуп. Плохая идея изначально, и, надеюсь, это в последний раз, когда пытаются доверить клуб очередному молодому и. о. из клубной системы. Не работает это. Пусть сначала в других клубах чего-то добиваются, потом уже за «Динамо» берутся», – написал блогер в личном телеграм-канале.