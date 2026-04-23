Агент Тюкавина ждет увольнение Гусева из «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, критически высказался о работе главного тренера бело-голубых Ролана Гусева.

«Игра «Динамо» в последних матчах вообще не радует, и каких-то предпосылок для ее улучшения лично я не вижу.

Вчера [на проигранном матче с «Рубином» (0:1)] был на стадионе, и в голове крутился один вопрос: «А игрокам вообще не стыдно самим за такую игру?» Люди приходят, болеют за вас, а в ответ видят такой футбол в исполнении команды.

Пока не знаю, что будет с Гусевым дальше и дадут ли ему эту должность в новом сезоне. На мой взгляд, он ее не заслужил. Возможно, победа в Кубке все исправит», – заявил агент.