Канчельскис одним словом описал странное высказывание Дивеева

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на резонансное заявление Игоря Дивеева.

Защитник «Зенита» ранее сказал: «Слышал, что в Лиге чемпионов легче играть, чем в РПЛ».

«Надо ставить этот вопрос, когда мы вернeмся в еврокубки. Как вообще можно думать, что в ЛЧ играть легче, чем в РПЛ? Мы же не играем в еврокубках.

Ребят, хватит заниматься ерундой. ЛЧ – это вообще другой турнир, отличный от всех. Я бы не сказал, что там играть легче. Может, так кажется со стороны, но это не так. У Дивеева своe мнение, я понимаю. По телевизору кажется, что в ЛЧ у игроков так много времени на принятие решения, но когда сам оказываешься на поле, то картина совершенно иная», – сказал Канчельскис.