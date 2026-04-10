ЦСКА может купить защитника сборной Египта за 3 миллиона

ЦСКА рассматривает вариант с покупкой защитника «Замалека» Хоссама Абдельмагида.
Стороны планируют закрыть сделку до чемпионата мира-2026. Сумма трансфера составит около 3 миллионов долларов.
Недавно агент Абдельмагида Анисс Беншабане выложил в соцсети фото из Москвы, в том числе после одного из матчей ЦСКА и в форме красно-синих.
Ранее Беншабане помогал оформлять переходы в московский клуб полузащитника Сида Ахмеда Айссауи и форварда Секу Койта.
Абдельмагид (№5) занял со сборной Египта 4-е место на Олимпийских играх-2024.
- 24-летний Абдельмагид в этом сезоне провел 31 матч за «Замалек», в которых он забил 6 голов.
- За сборную Египта он сыграл в 12 встречах.
- Срок его контракта с «Замалеком» рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Абдельмагида в 1,8 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»