ЦСКА может купить защитника сборной Египта за 3 миллиона

ЦСКА рассматривает вариант с покупкой защитника «Замалека» Хоссама Абдельмагида.

Стороны планируют закрыть сделку до чемпионата мира-2026. Сумма трансфера составит около 3 миллионов долларов.

Недавно агент Абдельмагида Анисс Беншабане выложил в соцсети фото из Москвы, в том числе после одного из матчей ЦСКА и в форме красно-синих.

Ранее Беншабане помогал оформлять переходы в московский клуб полузащитника Сида Ахмеда Айссауи и форварда Секу Койта.

Абдельмагид (№5) занял со сборной Египта 4-е место на Олимпийских играх-2024.