Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА может купить защитника сборной Египта за 3 миллиона

Сегодня, 13:20
9

ЦСКА рассматривает вариант с покупкой защитника «Замалека» Хоссама Абдельмагида.

Стороны планируют закрыть сделку до чемпионата мира-2026. Сумма трансфера составит около 3 миллионов долларов.

Недавно агент Абдельмагида Анисс Беншабане выложил в соцсети фото из Москвы, в том числе после одного из матчей ЦСКА и в форме красно-синих.

Ранее Беншабане помогал оформлять переходы в московский клуб полузащитника Сида Ахмеда Айссауи и форварда Секу Койта.

Абдельмагид (№5) занял со сборной Египта 4-е место на Олимпийских играх-2024.

  • 24-летний Абдельмагид в этом сезоне провел 31 матч за «Замалек», в которых он забил 6 голов.
  • За сборную Египта он сыграл в 12 встречах.
  • Срок его контракта с «Замалеком» рассчитан до середины 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Абдельмагида в 1,8 миллиона евро.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Египет. Премьер-лига Замалек ЦСКА Абдельмагид Хоссам
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1775816957
Отдали Дивеева взамен на лавочника, а теперь не могут ошибку исправить
Ответить
Император Бомжей
1775817736
Дивеев получается зря ушел?))
Ответить
Dr Metal
1775817936
Виктора пора сплавлять, все Викторы похоже косепоры
Ответить
Коста008
1775821487
Моё мнение, проблема центрального куда глубже. Тут не вопрос персоналий, а вопрос того - в какой футбол играет Челестини. Под его стиль ему нужен защитник с очень уникальными качествами - высокий, атлетичный, с хорошей культурой паса (короткого прежде всего) и приема мяча, ну и скоростной разумеется. За дешево - вот вам Виктор, есть всё что я описал, но ошибается позиционно и в ведении борьбы, привозит пенальти и голы. А брать "за дорого" ЦСКА может и готов, но не может - за игроком с такими характеристиками и хорошим уровнем игры придется идти в европейские топ-чемпионаты, а тут и санкции и не особое желание игроков высокого уровня к нам ехать и т.д. Пробовали выцепить Кике Саласа, в надежде на то, что под угрозой обвинений будет более лоялен - не получилось, в итоге пошли за возрастным Рейсом. В свое время повезло с Рошей, но мне кажется, так как ЦСКА сейчас играет, и Роша бы бегать не успевал, да и всегда везти не может
Ответить
Все новости
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 