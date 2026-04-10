Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Быстров высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»

Сегодня, 19:32
4

Экс-полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров поделился ожиданиями от игры двух его бывших команд в 24-м туре РПЛ.

«Зенит» – «Краснодар» – это матч за чемпионство, он должен пройти в борьбе, без легких пенальти и помощи от судей. Ребята должны биться, а судья – не мешать им.

Что касается Карасева, то в основном он всегда держит планку. В чемпионском матче он должен быть самым незаметным. После матча уже посмотрим – получилось ли у него это сделать», – сказал Быстров.

  • «Зенит» примет «Краснодар» в воскресенье, 12 апреля, в 19:30 мск.
  • Команды занимают первые два места в таблице РПЛ – петербуржцы отстают на 1 очко.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Быстров Владимир Карасев Сергей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1775840173
На первый план выйдут Кордоба и Соболев-кто кого "перепадает".Пенальти неизбежен.
Ответить
Cleaner
1775842864
Зенит и БЕЗ ПОМОЩИ СУДЕЙ??? Так не бывает! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Garrincha58
1775842958
уверен Зенит не выиграет скорее быки увезут три очка
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1775844329
Чердак не будет комментировать, это уже праздник
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 