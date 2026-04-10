Быстров высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров поделился ожиданиями от игры двух его бывших команд в 24-м туре РПЛ.

«Зенит» – «Краснодар» – это матч за чемпионство, он должен пройти в борьбе, без легких пенальти и помощи от судей. Ребята должны биться, а судья – не мешать им.

Что касается Карасева, то в основном он всегда держит планку. В чемпионском матче он должен быть самым незаметным. После матча уже посмотрим – получилось ли у него это сделать», – сказал Быстров.