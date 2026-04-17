  • Быстров не пойдет по пути Кудряшова: «Я разве похож на психа?»

Быстров не пойдет по пути Кудряшова: «Я разве похож на психа?»

Сегодня, 17:04
7

Владимир Быстров отверг предложение поучаствовать в бойцовском турнире по примеру Федора Кудряшова.

  • Бывший защитник сборной России провел дебютный бой на кикбоксерском турнире Fight Nights.
  • Экс-футболист подрался с рэпером Дмитрием Гусаковым, более известным как Гуди.
  • Музыкант отправил Кудряшова в нокаут во втором раунде благодаря точному хай-кику.
  • Федору потребовалась медицинская помощь, в том числе использование кислородной маски.

Федор Кудряшов вышел в ринг и получил тяжелый нокаут от музыкального исполнителя. Предлагали ли вам принять участие в схожих мероприятиях?

– Я, честно говоря, этого не видел. Мне это неинтересно.

Меня многие футболисты бесили и раздражали, но подраться с ними в ринге или за его пределами – никогда такого желания не появлялось.

Надо контролировать свои эмоции, иначе твоя команда пострадает – это непозволительная роскошь.

– Было бы вам интересно тем самым проверить свой организм и характер?

Я разве похож на психа? Вроде нет. Какой мне ринг? Надо заниматься тем, что умеешь. А выходить в ринг и смешить народ – зачем это надо?

Федя решил проверить себя, но я такую ерунду не смотрю и другим не советую.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Быстров Владимир Кудряшов Федор
Комментарии (7)
Mirak92
1776435687
****.й получать не охота, так и скажи)
Цугундeр
1776437296
)) "– Я разве похож на психа? Вроде нет." Похож, похож. На сильно пьющего психа ты похож, лимита вечная..))
Интерес
1776437846
Похож,но различаетесь диагнозом.Ведь "псих"-это народное определение крайней неадекватности поведения и суждений.
Имя на эTом сайте
1776442459
Правильно.Кому нужен тяжелый нокаут.)))
MaxRnD
1776442875
Ну, так-то да ...
