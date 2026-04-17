Быстров не пойдет по пути Кудряшова: «Я разве похож на психа?»

Владимир Быстров отверг предложение поучаствовать в бойцовском турнире по примеру Федора Кудряшова.

Бывший защитник сборной России провел дебютный бой на кикбоксерском турнире Fight Nights.

Экс-футболист подрался с рэпером Дмитрием Гусаковым, более известным как Гуди.

Музыкант отправил Кудряшова в нокаут во втором раунде благодаря точному хай-кику.

Федору потребовалась медицинская помощь, в том числе использование кислородной маски.

– Федор Кудряшов вышел в ринг и получил тяжелый нокаут от музыкального исполнителя. Предлагали ли вам принять участие в схожих мероприятиях?

– Я, честно говоря, этого не видел. Мне это неинтересно.

Меня многие футболисты бесили и раздражали, но подраться с ними в ринге или за его пределами – никогда такого желания не появлялось.

Надо контролировать свои эмоции, иначе твоя команда пострадает – это непозволительная роскошь.

– Было бы вам интересно тем самым проверить свой организм и характер?

– Я разве похож на психа? Вроде нет. Какой мне ринг? Надо заниматься тем, что умеешь. А выходить в ринг и смешить народ – зачем это надо?

Федя решил проверить себя, но я такую ерунду не смотрю и другим не советую.