Генич обозначил примерный возраст окончания своей комментаторской карьеры

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич восхитился работой коллеги Александра Елагина на матче Лиги чемпионов «Атлетико» – «Арсенал» (1:1).
«Если я в возрасте Елагина выйду на улицу без посторонней помощи, просто посидеть на скамеечке и подышать воздухом – это будет уже победа.
Какой там комментарий, да ещe и в таком темпе…
КАК ОН КАЙФУЕЕТ!!! КАЖДУЮ МИНУТУ! Браво!» – написал Генич.
- Помимо профессии журналиста 72-летний Елагин актер, в 2004 году стал заслуженным артистом России.
- Елагин комментирует футбол с прошлого века.
- Он комментировал ЧМ-2018 на Первом канале.
Комментатор Елагин: «В 70 лет у меня по-прежнему стоит на футбол и на женщин, но карьеру мне пора заканчивать»
Источник: телеграм-канал Константина Генича