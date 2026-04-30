Генич обозначил примерный возраст окончания своей комментаторской карьеры

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич восхитился работой коллеги Александра Елагина на матче Лиги чемпионов «Атлетико» – «Арсенал» (1:1).

«Если я в возрасте Елагина выйду на улицу без посторонней помощи, просто посидеть на скамеечке и подышать воздухом – это будет уже победа.

Какой там комментарий, да ещe и в таком темпе…

КАК ОН КАЙФУЕЕТ!!! КАЖДУЮ МИНУТУ! Браво!» – написал Генич.

Помимо профессии журналиста 72-летний Елагин актер, в 2004 году стал заслуженным артистом России.

Елагин комментирует футбол с прошлого века.

Он комментировал ЧМ-2018 на Первом канале.

Комментатор Елагин: «В 70 лет у меня по-прежнему стоит на футбол и на женщин, но карьеру мне пора заканчивать»