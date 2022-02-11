Комментатор Елагин: «В 70 лет у меня по-прежнему стоит на футбол и на женщин, но карьеру мне пора заканчивать»

Спортивный комментатор Александр Елагин сообщил о планах завершить карьеру. Сейчас он работает в Okko.

«Мне потихонечку пора заканчивать свою журналистскую карьеру. 70 лет – это уже возраст.

При этом у меня продолжает стоять и на футбол, и на женщин», – сказал комментатор.

Помимо профессии журналиста Елагин актер, в 2004 году стал заслуженным артистом России.

Елагин комментирует футбол с прошлого века.

Он комментировал ЧМ-2018 на Первом канале.

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