Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Комментатор Елагин: «В 70 лет у меня по-прежнему стоит на футбол и на женщин, но карьеру мне пора заканчивать»

Комментатор Елагин: «В 70 лет у меня по-прежнему стоит на футбол и на женщин, но карьеру мне пора заканчивать»

11 февраля 2022, 19:23
14

Спортивный комментатор Александр Елагин сообщил о планах завершить карьеру. Сейчас он работает в Okko.

«Мне потихонечку пора заканчивать свою журналистскую карьеру. 70 лет – это уже возраст.

При этом у меня продолжает стоять и на футбол, и на женщин», – сказал комментатор.

  • Помимо профессии журналиста Елагин актер, в 2004 году стал заслуженным артистом России.
  • Елагин комментирует футбол с прошлого века.
  • Он комментировал ЧМ-2018 на Первом канале.

Елагин – о работе комментатором на матче-открытии ЧМ-2018: «Подвел людей, которые меня пригласили»

Источник: ютуб-канал Глеба Чернявского
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1644598967
вот и ладненько вот и продолжай в том же духе
Ответить
El_Chori
1644601104
Наконец-то!!! Мои молитвы были услышаны!
Ответить
Сильвербой
1644601439
Что за ******* публикуют эти новости!?
Ответить
MaxRnD
1644601506
Как говаривал Аркадий Райкин: - Но если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, то я ещё могу .... поговорить о женщинах !
Ответить
Persona_non_Grata
1644604790
Анекдот ) - Доктор, у меня не стоит - А сколько вам лет ? - 70 , а вот соседу 80 и он говорит , что через день может ... - Вот и вы говорите )))
Ответить
ААМ
1644605335
Главное, что на твои комментарии у слушателей не стоит!
Ответить
Soccerdealer63
1644605891
Хороший комментатор, узнаваемый, эмоциональный и артистичный! И пусть он "играет" эмоции... Смотреть футбол с ним веселее, чем с однотонными занудами!))АРТИСТ, одним словом! Кстати, лучшие говорилы в СССР (Озеров, Махарадзе... тоже были артистами). К тому же, Александр прекрасно владеет актуальной для каждого своего репортажа информацией, великолепно разбирается в футболе вообще и является отличным проводником не очень следящим за деталями слушателям! Интересный мужиу, одно слово! Если закончит скомментами, , то это будет потерей для нас... Уверен, и женщины много потеряют, когда он и их оставит в покое)))) Держитесь, Александр Викторович! Мы Вас любим!
Ответить
Vitaga
1644655330
неординарный комментатор. куда лучше нынешних профанов с матч тв
Ответить
portero
1644664852
Переходный возраст...
Ответить
Hektor 84
1644690950
Мужик!!!
Ответить
Главные новости
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
1
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
10
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
5
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
6
Все новости
Все новости
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
5
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
6
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
19
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
2
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
29
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
36
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
26
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+