Елагин – о работе комментатором на матче-открытии ЧМ-2018: «Подвел людей, которые меня пригласили»

Бывший комментатор «REN-TV», «7ТВ» и «Матч ТВ» Александр Елагин рассказал о приглашении на «Первый канал» для работы на матче-открытии ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия (5:0).

– На Первом канале вам доверили комментировать матч открытия чемпионата мира-2018.

– Ой, ребята, не напоминайте. Этот репортаж – такая неудача! Мне кажется, подвел я людей, которые меня пригласили. Изначально речь шла о том, что буду работать на играх сборной Англии. И вдруг предложили матч открытия. Кто бы отказался?

– Когда узнали, что вашим напарником станет Леонид Слуцкий?

– Сразу.

– Были знакомы?

– Нет. Мне кажется, Слуцкий тоже недоволен итогами нашей работы. По большому счету я ему только мешал, вносил диссонанс. Он блестяще читает игру, видит все-все-все, что творится на поле. А мне-то надо жару поддавать. Но не хватало разгона.

– Это чувствовалось.

– Еще и редактор во время матча в «ухо» голосил: «Драйв! Нужен драйв!» А я думаю – ну какой на фиг драйв, когда Слуцкий подробно все объясняет? Без меня он бы лучше провел репортаж. Как и я без него. А вдвоем – полная задница!

– Работа в паре вообще с вами не монтируется. Нам это было очевидно задолго до матча Россия – Саудовская Аравия.

– Да, парный комментарий – не мой стиль. Например, дважды комментировал с Розановым. Стало ясно – у микрофона мы несовместимы. Оба лидеры. Работать в связке могу лишь с Дениской Казанским и Ромкой Гутцайтом.

