Сборную Ирана вынуждают играть в США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила об окончательном отказе от идеи перенести матчи сборной Ирана в ее страну из США.

Иранцы должны дважды сыграть в Инглвуде и один раз в Сиэтле.

Команда отказывается ехать в Штаты из-за американской атаки на их страну.

«ФИФА в итоге решила, что матчи не могут быть перенесены с их первоначальных мест проведения. Такой шаг потребовал бы огромных логистических усилий», – сказала Шейнбаум.