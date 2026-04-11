Сборную Ирана вынуждают играть в США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила об окончательном отказе от идеи перенести матчи сборной Ирана в ее страну из США.
- Иранцы должны дважды сыграть в Инглвуде и один раз в Сиэтле.
- Команда отказывается ехать в Штаты из-за американской атаки на их страну.
«ФИФА в итоге решила, что матчи не могут быть перенесены с их первоначальных мест проведения. Такой шаг потребовал бы огромных логистических усилий», – сказала Шейнбаум.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Соперники Ирана по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.
Источник: Goal