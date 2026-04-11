Сборную Ирана вынуждают играть в США

Сегодня, 08:39

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила об окончательном отказе от идеи перенести матчи сборной Ирана в ее страну из США.

  • Иранцы должны дважды сыграть в Инглвуде и один раз в Сиэтле.
  • Команда отказывается ехать в Штаты из-за американской атаки на их страну.

«ФИФА в итоге решила, что матчи не могут быть перенесены с их первоначальных мест проведения. Такой шаг потребовал бы огромных логистических усилий», – сказала Шейнбаум.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
  • Соперники Ирана по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.

Источник: Goal
Чемпионат мира Иран
