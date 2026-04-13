ФИФА подготовилась к ситуации отказа Ирана от ЧМ-2026 и может дать шанс Италии

В ФИФА обсуждается возможность организации отборочного межконтинентального плей-офф на чемпионат мира-2026, если Иран откажется от участия в турнире.

В нем примут участие две команды из Азии и две команды из Европы из числа тех, кто не прошeл квалификацию.

Отмечается, что при таком раскладе, учитывая ее рейтинг, Италия практически неизбежно станет одним из двух вариантов для включения в плей-офф от УЕФА. Отбор пройдет в июне, прямо перед стартом ЧМ-2026.