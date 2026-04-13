ФИФА подготовилась к ситуации отказа Ирана от ЧМ-2026 и может дать шанс Италии

В ФИФА обсуждается возможность организации отборочного межконтинентального плей-офф на чемпионат мира-2026, если Иран откажется от участия в турнире.
В нем примут участие две команды из Азии и две команды из Европы из числа тех, кто не прошeл квалификацию.
Отмечается, что при таком раскладе, учитывая ее рейтинг, Италия практически неизбежно станет одним из двух вариантов для включения в плей-офф от УЕФА. Отбор пройдет в июне, прямо перед стартом ЧМ-2026.
- Иран может отказаться от выступлений на чемпионате мира по политическим мотивам.
- Сборная должна выступить на турнире в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
- Ранее ФИФА отказалась удовлетворить требование футбольной федерации Ирана о переносе матчей сборной на ЧМ-2026 из США в Мексику.
Источник: RMC Sport