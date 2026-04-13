  • ФИФА подготовилась к ситуации отказа Ирана от ЧМ-2026 и может дать шанс Италии

ФИФА подготовилась к ситуации отказа Ирана от ЧМ-2026 и может дать шанс Италии

13 апреля, 10:12
12

В ФИФА обсуждается возможность организации отборочного межконтинентального плей-офф на чемпионат мира-2026, если Иран откажется от участия в турнире.

В нем примут участие две команды из Азии и две команды из Европы из числа тех, кто не прошeл квалификацию.

Отмечается, что при таком раскладе, учитывая ее рейтинг, Италия практически неизбежно станет одним из двух вариантов для включения в плей-офф от УЕФА. Отбор пройдет в июне, прямо перед стартом ЧМ-2026.

  • Иран может отказаться от выступлений на чемпионате мира по политическим мотивам.
  • Сборная должна выступить на турнире в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
  • Ранее ФИФА отказалась удовлетворить требование футбольной федерации Ирана о переносе матчей сборной на ЧМ-2026 из США в Мексику.

Источник: RMC Sport
R_a_i_n
1776065348
Упыри
Dr Metal
1776066209
Снимите всех, сшо чемпион, исраиль вторые, третьи укроина
САДЫЧОК
1776066379
Зло футбола это лысый подонок Инфантино.
ilich55
1776066770
Макаронникам надо занести Ирану.
biber.ru
1776067264
Азия выбывает, от неё и включайте, Европа здесь при чём.
Lilipyt
1776067809
Второй ЧМ подряд пастоедов пытаются пропихнуть в ушедший поезд. Так если разбираться Польша чем хуже? Там хоть Левондовский последний ЧМ сыграет.
...уефан
1776068333
...ах, вы ж твари!...
Пригожин Женя
1776069009
Ну очевидно что Россия тоже должна участвовать в стыках...
BRO_football
1776073583
Ну как будто это счастливый знак для Италии. Выйти на руководство Ирана. Дать им денег или ещё что-нибудь, чтобы Иран отказался от участия от ЧМ.
Антрацитовый волхв
1776083097
Ничего против Италии не имею, но может хватит их вытаскивать на ЧМ? Проиграли, значит проиграли.
