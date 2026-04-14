41-летний Роналду думает об участии в ЧМ-2030

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду допустил, что ЧМ-2026 не станет последним в его карьере.

«Я ещe не отказался от возможности выступить на чемпионате мира в 2030 году. Я забиваю голы каждую неделю в 41 год, возможно, я смогу отыграть ещe четыре года», – сказал капитан сборной Португалии.