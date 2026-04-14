Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

41-летний Роналду думает об участии в ЧМ-2030

Сегодня, 00:28
2

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду допустил, что ЧМ-2026 не станет последним в его карьере.

«Я ещe не отказался от возможности выступить на чемпионате мира в 2030 году. Я забиваю голы каждую неделю в 41 год, возможно, я смогу отыграть ещe четыре года», – сказал капитан сборной Португалии.

  • ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко.
  • По одному матчу турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
  • Роналду выступает за сборную Португалии с августа 2003 года.
  • Его статистика за национальную команду: 226 матчей, 143 гола, 46 ассистов.
  • Чемпионат мира-2026 станет для форварда шестым в карьере.

Еще по теме:
Роналду забил 968-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром «Аль-Насра»
Роналду призвали завершить карьеру в 2026 году 5
Команду Роналду обвинили в получении судейской помощи
Источник: DAZN
Чемпионат мира Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1776141904
Горшочек, не вари!
Ответить
mihail200606
1776146543
Ну возможно...но ЧМ не выиграть ему..не там родился ...свою 1000 он забьёт,конечно..
Ответить
Главные новости
«Локомотив» рассмотрит покупку хавбека «Ростова»
08:57
Экс-судья РПЛ Егоров высказался об удалении Педро
08:43
12
Абаскаль прокомментировал ситуацию с тренерской карьерой Мостового
08:17
2
Уход двух вингеров из «Спартака», новый лимит на легионеров в РПЛ, кто заменит Челестини в ЦСКА и другие новости
02:00
Генич назвал самую нефартовую команду РПЛ
01:33
1
Гасилин – о футболисте «Зенита»: «По лезвию ходит»
01:21
5
Абаскаль объяснил, почему готов возглавить «Динамо» или ЦСКА, несмотря на спартаковское прошлое
00:53
4
Тихонов ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
00:45
2
Генич сказал, что ЦСКА повторил ошибку «Спартака»
00:35
3
41-летний Роналду думает об участии в ЧМ-2030
00:28
2
Все новости
Все новости
41-летний Роналду думает об участии в ЧМ-2030
00:28
2
Экс-тренер «Реала» и «МЮ» возглавил сборную Ганы перед ЧМ-2026
Вчера, 23:43
Семин выбрал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2026
Вчера, 18:25
3
ФИФА подготовилась к ситуации отказа Ирана от ЧМ-2026 и может дать шанс Италии
Вчера, 10:12
12
Семин выбрал двух главных фаворитов ЧМ-2026
12 апреля
3
Сын Анчелотти ответил, попадет ли Неймар в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026
11 апреля
Тренер сборной Норвегии сделал заявление об участии Хайкина в ЧМ-2026
11 апреля
2
Сборную Ирана вынуждают играть в США
11 апреля
2
Хайкин стал гражданином Норвегии и может попасть на ЧМ-2026
10 апреля
15
Решение ФИФА по российским судьям на ЧМ-2026
10 апреля
9
Карпин раскрыл, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026: «Ответ очевиден»
7 апреля
6
Йоахим Лев может возглавить сборную-участницу ЧМ-2026
3 апреля
3
ESPN представил рейтинг фаворитов ЧМ-2026
3 апреля
6
Главные фавориты ЧМ-2026 по версии Goal
2 апреля
6
Литвинов – о шансах сборной России на ЧМ-2026: «Соглашусь с Аршавиным»
2 апреля
5
Тренер Боснии сообщил, что у него четыре национальности
2 апреля
1
Фанаты Узбекистана отправились на ЧМ-2026 на машинах
2 апреля
1
Состав сборной России на ЧМ-2026 по версии Головина
2 апреля
4
В Бразилии призвали лишить Винисиуса 10-го номера в сборной
1 апреля
Бубнов ответил на вопрос о фаворите ЧМ-2026
1 апреля
Топ-10 фаворитов ЧМ-2026 по версии букмекеров
1 апреля
5
Губерниев пошутил о фаворите ЧМ-2026
1 апреля
В Ираке объявили выходные после второго попадания на ЧМ
1 апреля
Узбекистан узнал всех соперников по группе ЧМ-2026
1 апреля
5
Известны все 48 участников ЧМ-2026
1 апреля
13
Определились 46 из 48 участников ЧМ-2026
1 апреля
7
Шевалье может потерять место в сборной Франции
31 марта
3
Участник ЧМ-2026 уволил главного тренера за два с половиной месяца до старта в турнире
31 марта
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 