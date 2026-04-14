41-летний Роналду думает об участии в ЧМ-2030

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду допустил, что ЧМ-2026 не станет последним в его карьере.
«Я ещe не отказался от возможности выступить на чемпионате мира в 2030 году. Я забиваю голы каждую неделю в 41 год, возможно, я смогу отыграть ещe четыре года», – сказал капитан сборной Португалии.
- ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко.
- По одному матчу турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
- Роналду выступает за сборную Португалии с августа 2003 года.
- Его статистика за национальную команду: 226 матчей, 143 гола, 46 ассистов.
- Чемпионат мира-2026 станет для форварда шестым в карьере.
Источник: DAZN