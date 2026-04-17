«Впервые в истории»: президент ФИФА анонсировал нововведение в финале ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что на предстоящем чемпионате мира впервые будет масштабное шоу в перерыве финального матча.
«Впервые в истории на финале чемпионата мира будет шоу в перерыве матча. Его будут курировать Крис Мартин и Coldplay.
Я пока не могу раскрыть, какие артисты выступят, но их будет несколько. И это будет самое масштабное шоу в мире. Это будет фантастика», – сказал Инфантино.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
Источник: Semafor