Экс-тренер «Реала» и «МЮ» возглавил сборную Ганы перед ЧМ-2026

Сборная Ганы назначила нового главного тренера вместо уволенного Отто Аддо.

Команду возглавил 73-летний португалец Карлуш Кейруш.

Он повезет ганцев на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.