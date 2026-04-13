Экс-тренер «Реала» и «МЮ» возглавил сборную Ганы перед ЧМ-2026

Сборная Ганы назначила нового главного тренера вместо уволенного Отто Аддо.
Команду возглавил 73-летний португалец Карлуш Кейруш.
Он повезет ганцев на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Ранее Кейруш тренировал сборные Португалии, Катара, Ирана, Египта, Колумбии, ЮАР и ОАЭ. На клубном уровне работал в «Манчестер Юнайтед», «Реале», «Спортинге».
- На групповом этапе ЧМ-2026 Гана сыграет в группе L с Панамой, Англией и Хорватией 17, 23 и 27 июня соответственно.
Источник: сайт Футбольной ассоциации Ганы