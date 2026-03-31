Участник ЧМ-2026 уволил главного тренера за два с половиной месяца до старта в турнире

Ганская футбольная ассоциация объявила об увольнении Отто Аддо с поста главного тренера национальной команды.

«Ассоциация выражает искреннюю благодарность Отто Аддо за его вклад в команду и желает ему всяческих успехов в дальнейших начинаниях.

Ганская футбольная ассоциация Ганы сообщит о новом техническом руководстве «Черных звезд» в надлежащее время», – говорится в заявлении.