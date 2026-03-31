Участник ЧМ-2026 уволил главного тренера за два с половиной месяца до старта в турнире

Ганская футбольная ассоциация объявила об увольнении Отто Аддо с поста главного тренера национальной команды.
«Ассоциация выражает искреннюю благодарность Отто Аддо за его вклад в команду и желает ему всяческих успехов в дальнейших начинаниях.
Ганская футбольная ассоциация Ганы сообщит о новом техническом руководстве «Черных звезд» в надлежащее время», – говорится в заявлении.
- 50-летний Аддо руководил сборной Ганы с середины марта 2024 года.
- После успешной квалификации на ЧМ-2026 национальная команда проиграла 4 товарищеских матча подряд – Японии (0:2), Корее (0:1), Австрии (1:5) и Германии (1:2).
- На групповом этапе чемпионата мира Гана сыграет в группе L с Панамой, Англией и Хорватией 17, 23 и 27 июня соответственно.