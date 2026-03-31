В сборной Никарагуа не считают Россию сильнейшим соперником: «Коста-Рика и Гана на том же уровне»

Спортивный директор сборной Никарагуа Хавьер Салинас высказался об уровне национальной команды России.
– Россия – самый сильный соперник в вашей истории?
– Нет. Мы играли против Ирана, который занимал 19-е место в рейтинге ФИФА, против Уругвая – 12–13-е. Россия – топ-команда, но не самая сильная из тех, с кем мы встречались. Думаю, Гана и Коста-Рика – команды примерно того же уровня.
- 27 марта Россия обыграла Никарагуа в товарищеском матче со счетом 3:1.
- В рейтинге ФИФА Уругвай занимает 17-е место, Иран – 20-е, Россия – 36-е, Коста-Рика – 51-е, Гана – 72-е, Никарагуа – 131-е.
