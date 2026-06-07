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Товарищеские матчи. Аргентина и Бразилия победили соперников

Сегодня, 09:26

Сборная Бразилии обыграла команду Египта со счетом 2:1 в товарищеском матче в Кливленде.

Игра прошла на стадионе «Кливленд Браунс» в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года. В составе бразильцев забили полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс и форвард «Реала» Эндрик, которому ассистировал вингер «Барселоны» Рафинья. У египтян единственный гол провел хавбек Мостафа Зико.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на замену после перерыва, но не смог отметиться результативными действиями.

Обе сборные выступят на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, который пройдет с 11 июня по 19 июля. Бразилия сыграет в группе C против Марокко, Гаити и Шотландии. Египет попал в группу G, где встретится с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией.

В другом матче сборная Аргентины нанесла поражение команде Гондураса в товарищеском матче – 2:0.

Встреча прошла на стадионе «Кайл Филд» в американском Колледж-Стейшене, главным арбитром работал японец Есито Накагава. На 37-й минуте нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес вывел аргентинцев вперед, точно пробив пенальти. Во втором тайме Мартинес выступил уже в роли ассистента – после его передачи забил форвард «Атлетико» Джулиано Симеоне.

Аргентина под руководством Лионеля Скалони выступит на чемпионате мира 2026 года. В группе J команда встретится с Алжиром, Австрией и Иорданией.

Товарищеские матчи. Сборные.
Бразилия - Египет - 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 - Б. Гимарайнс, 7; 1:1 - М. Зико, 11; 2:1 - Эндрик, 52.
Календарь турнира
Аргентина - Гондурас - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Л. Мартинес, 37 (с пенальти); 2:0 - Д. Симеоне, 54.
Календарь турнира

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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Чемпионат мира Гондурас Аргентина Бразилия Египет
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