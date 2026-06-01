Сын Анчелотти возглавил клуб Лиги 1, который сыграет в Лиге чемпионов

Бразилия – Панама: прогноз и ставки на матч 1 июня 2026 с коэффициентом 1.55

Только один тренер чаще выигрывал Лигу чемпионов, чем Луис Энрике