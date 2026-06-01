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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Египет
Бразилия - Египет: онлайн-трансляция 07 июня 2026
Бразилия
07.06.2026, воскресенье, 01:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Египет
Матч
Личные встречи
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Статистика матча Бразилия - Египет
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Угловые удары
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
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xG (ожидаемые голы)
0
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xGP (предотвращенные голы)
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0
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