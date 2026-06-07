Товарищеский матч. Англия с трудом победила другого участника ЧМ-2026 (1:0)

Сборная Англии победила в товарищеском матче Новую Зеландию. Единственный гол в первом тайме забил нападающий «Баварии» Гарри Кейн.

Встреча прошла в Тампе (США). Обе команды готовятся к чемпионату мира-2026.

Англия реабилитировалась после поражения от Японии в последнем матче (0:1).

У Новой Зеландии в последних 11 матчах одна победа.

Команды встретились впервые в этом веке.