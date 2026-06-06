Реакция Губерниева на крупную победу России над Буркина-Фасо

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев опубликовал пост после товарищеской игры между сборными России и Буркина-Фасо (3:0).
«Повержены футболисты Буркина-Фасо 3:0! Молодцы наши!» – написал журналист.
- Весь второй тайм Россия провела в большинстве. В первом тайме у буркинийцев удалился Мохамади Уэдраого.
- Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня). Встреча состоится в Калининграде на домашнем стадионе «Балтики». После сбора футболисты России уйдут в небольшой отпуск, после чего приступят к подготовке к новому сезону.
- Россия с 2022 года отстранена от международного футбола. В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева