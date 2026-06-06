Реакция Губерниева на крупную победу России над Буркина-Фасо

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев опубликовал пост после товарищеской игры между сборными России и Буркина-Фасо (3:0).

«Повержены футболисты Буркина-Фасо 3:0! Молодцы наши!» – написал журналист.