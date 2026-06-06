Товарищеский матч. Германия победила хозяев ЧМ-2026 (2:1)

Сборная Германии в гостях переиграла США в товарищеском матче – 2:1.
Встреча прошла на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго. Главным арбитром выступил чилиец Пьеро Маса Гомес.
Немцы вышли вперед уже на второй минуте: Кай Хаверц открыл счeт. На 37-й минуте Энтони Робинсон восстановил равенство. Победный гол во втором тайме оформил Лерой Зане, отличившийся на 57-й минуте.
На чемпионате мира – 2026 Германия выступит в группе E против Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. В европейском отборе немцы заняли первое место в группе А, одержав пять побед в шести встречах со Словакией, Северной Ирландией и Люксембургом.
США попали на турнир на правах страны-хозяйки. В группе D американцы встретятся с Парагваем, Австралией и Турцией.
Товарищеские матчи. Сборные.
США - Германия - 1:2 (1:1)Календарь турнира
Голы: 0:1 - К. Хаверц, 2; 1:1 - Э. Робинсон, 37; 1:2 - Л. Сане, 57.
Источник: «Бомбардир»