Иран выдвинул США условие для участия сборной в ЧМ-2026

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали допускает, что футбольная сборная все-таки выступит на предстоящем чемпионате мира.

«Если будет обеспечена безопасность игроков национальной сборной Ирана в США, мы поедем на ЧМ-2026.

Решение будет принято правительством и Высшим советом национальной безопасности.

Возможно, Ирана не будет на чемпионате мира, но если мы решим участвовать, то должны быть готовы», – заявил министр.