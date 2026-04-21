Иран выдвинул США условие для участия сборной в ЧМ-2026

21 апреля, 19:52
14

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали допускает, что футбольная сборная все-таки выступит на предстоящем чемпионате мира.

«Если будет обеспечена безопасность игроков национальной сборной Ирана в США, мы поедем на ЧМ-2026.

Решение будет принято правительством и Высшим советом национальной безопасности.

Возможно, Ирана не будет на чемпионате мира, но если мы решим участвовать, то должны быть готовы», – заявил министр.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
  • Соперники Ирана по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.

Источник: Al Jazeera
Чемпионат мира Иран
R_a_i_n
1776790518
Нахрен такие унижения?
Ответить
spartak_88
1776790578
Отстранить Американскую шайку от ЧМ и от всех соревнований, достали уже
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776791260
РФСПРФ ГРФ если и поедут, то не факт, что не снимутся ⚽
Ответить
Император 1
1776792321
Может США отстранить? Хотя нет— это другое
Ответить
mutabor0992
1776795184
Есть такая басня "Слон и Моська"...p.s.Чтобы что то выдвигать,нужны "рычаги давления"...Если Иран не поедет на ЧМ.Никто и не заметит.Итальяшки поедут.А как они гимн поют...
Ответить
BRO_football
1776803866
Да, будьте готовы к санкциям от ФИФА, если вдруг решите не участвовать. Хрень какую-то придумали. Никто вашу сборную не тронет, тем более во время Чемпионата мира по футболу. Трамп не будет так рисковать, да и не зачем.
Ответить
