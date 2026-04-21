Иран выдвинул США условие для участия сборной в ЧМ-2026

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали допускает, что футбольная сборная все-таки выступит на предстоящем чемпионате мира.
«Если будет обеспечена безопасность игроков национальной сборной Ирана в США, мы поедем на ЧМ-2026.
Решение будет принято правительством и Высшим советом национальной безопасности.
Возможно, Ирана не будет на чемпионате мира, но если мы решим участвовать, то должны быть готовы», – заявил министр.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Соперники Ирана по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.
Источник: Al Jazeera