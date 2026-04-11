  • Сын Анчелотти ответил, попадет ли Неймар в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Сын Анчелотти ответил, попадет ли Неймар в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Сегодня, 12:16

Давиде Анчелотти, сын и помощник главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти, дал комментарий по поводу возможного возвращения Неймара в национальную команду.

Нападающего «Сантоса» не вызывают в сборную с осени 2023 года. Его участие в предстоящем чемпионате мира остается под вопросом.

«Решение о составе остаeтся за главным тренером, и для его принятия ещe есть время. Финальный список игроков будет опубликован 18 мая.

Лучший бомбардир в истории сборной имеет все основания рассчитывать на место в команде, ведь у него ещe есть возможность набрать форму и попасть в окончательный состав», – сказал Анчелотти-младший.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
  • Бразилия сыграет на групповом этапе с Марокко, Гаити и Шотландией.

Источник: bein Sports
Чемпионат мира Бразилия. Серия А Бразилия Сантос Неймар Анчелотти Карло Анчелотти Давиде
