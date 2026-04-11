Сын Анчелотти ответил, попадет ли Неймар в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Давиде Анчелотти, сын и помощник главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти, дал комментарий по поводу возможного возвращения Неймара в национальную команду.
Нападающего «Сантоса» не вызывают в сборную с осени 2023 года. Его участие в предстоящем чемпионате мира остается под вопросом.
«Решение о составе остаeтся за главным тренером, и для его принятия ещe есть время. Финальный список игроков будет опубликован 18 мая.
Лучший бомбардир в истории сборной имеет все основания рассчитывать на место в команде, ведь у него ещe есть возможность набрать форму и попасть в окончательный состав», – сказал Анчелотти-младший.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Бразилия сыграет на групповом этапе с Марокко, Гаити и Шотландией.
Источник: bein Sports