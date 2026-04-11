Сын Анчелотти ответил, попадет ли Неймар в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Давиде Анчелотти, сын и помощник главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти, дал комментарий по поводу возможного возвращения Неймара в национальную команду.

Нападающего «Сантоса» не вызывают в сборную с осени 2023 года. Его участие в предстоящем чемпионате мира остается под вопросом.

«Решение о составе остаeтся за главным тренером, и для его принятия ещe есть время. Финальный список игроков будет опубликован 18 мая.

Лучший бомбардир в истории сборной имеет все основания рассчитывать на место в команде, ведь у него ещe есть возможность набрать форму и попасть в окончательный состав», – сказал Анчелотти-младший.