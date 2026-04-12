Семин выбрал двух главных фаворитов ЧМ-2026

Сегодня, 16:01
3

Российский тренер Юрий Семин назвал сборные с наибольшими шансами на победу в предстоящем чемпионате мира.

– Кого считаете главным фаворитом ЧМ?

– Фаворита, думаю, два – Испания и Аргентина.

Аргентинцам и симпатизирую, их команда мне нравится еще и из-за Месси. В нашей лиге тоже много аргентинских игроков.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Испания Аргентина Семин Юрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1775999182
Испания, если опять судей купит, как на Евро что-ли
Ответить
САДЫЧОК
1776001007
Анчелотти с Бразилией, да и Франция.
Ответить
Romeo 123
1776003037
Какая Аргентина???? Если судьи снова помогут гному
Ответить
