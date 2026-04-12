Семин выбрал двух главных фаворитов ЧМ-2026

Российский тренер Юрий Семин назвал сборные с наибольшими шансами на победу в предстоящем чемпионате мира.
– Кого считаете главным фаворитом ЧМ?
– Фаворита, думаю, два – Испания и Аргентина.
Аргентинцам и симпатизирую, их команда мне нравится еще и из-за Месси. В нашей лиге тоже много аргентинских игроков.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
Источник: «Спорт-Экспресс»