Семин прокомментировал волевую победу «Зенита» над ЦСКА

Российский тренер Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1.

«Зенит» вышел в лидеры РПЛ, но у «Краснодара» есть игра в запасе.

«Справедливая победа, «Зенит» лучше подготовился к этой игре. Даже не считая того, что у них уровень игроков выше, их физическое состояние было лучше. ЦСКА второй тайм вообще не играл.

Что касается пенальти, я не понимаю, когда он есть, а когда – нет. Как по мне, явного нарушения не было. А может и было, не понимаю.

ЦСКА уже который матч не может победить. У них проблемы с физической готовностью каждого игрока. Они очень мало бегают.

Психологически это поражение для ЦСКА не очень хорошо может сказаться перед матчем на Кубок. Но «Спартак» тоже уступил, так что команды в равных условиях», – сказал Семин.