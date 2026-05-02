Реакция Пономарева на домашнее поражение ЦСКА от «Зенита»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России против «Зенита».

Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1.

ЦСКА остался на шестом месте в таблице РПЛ.

«Я надеялся на ничью, но поражение закономерно. Как бы это вдруг команда заиграла, с какого бодуна, если игры нет?

Если нет ничего в игре, как можно что-то показать? Только пас в середине поля разыгрывают.

Здесь все очень глухо. Я расстроен, просто зло по поводу игры ЦСКА берет», – сказал Пономарев.