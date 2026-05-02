Примера. «Барселона» обыграла «Осасуну» и может стать чемпионом в Эль Класико

«Барселона» находится в шаге от второго подряд чемпионского титула.

Сегодня каталонцы добыли гостевую победу над «Осасуной» в 34-м туре Примеры – 2:1.

Все три гола были забиты после 80-й минуты. Их авторы – Роберт Левандовски, Ферран Торрес и Рауль Гарсия.

«Барса» набрала 88 очков в чемпионате и оторвалась от «Реала» на 14 баллов.

Если мадридцы в воскресенье не потеряют очки на выезде с «Эспаньолом», то сине-гранатовые получат возможность оформить досрочное чемпионство в Эль Класико через неделю.