Примера. «Барселона» обыграла «Осасуну» и может стать чемпионом в Эль Класико

«Барселона» находится в шаге от второго подряд чемпионского титула.
Сегодня каталонцы добыли гостевую победу над «Осасуной» в 34-м туре Примеры – 2:1.
Все три гола были забиты после 80-й минуты. Их авторы – Роберт Левандовски, Ферран Торрес и Рауль Гарсия.
«Барса» набрала 88 очков в чемпионате и оторвалась от «Реала» на 14 баллов.
Если мадридцы в воскресенье не потеряют очки на выезде с «Эспаньолом», то сине-гранатовые получат возможность оформить досрочное чемпионство в Эль Класико через неделю.
Испания. Примера. 34 тур
Осасуна - Барселона - 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 - Р. Левандовски, 81; 0:2 - Ф. Торрес, 86; 1:2 - Р. Гарсия, 88.
Источник: «Бомбардир»