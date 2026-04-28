Фабрицио Романо прояснил ситуацию с возвращением Моуринью в «Реал»

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо сообщил, как обстоят дела с выбором нового тренера для «Реала».
По его информации, президент мадридского клуба Флорентино Перес рассматривает четырех кандидатов, один из которых – Жозе Моуринью.
Если в «Реале» решат вернуть 63-летнего португальца, то за него придется до конца мая отдать 6 миллионов евро – это сумма отступных до уплаты налогов.
- Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.
- Под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Источник: твиттер Фабрицио Романо