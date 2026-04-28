Фабрицио Романо прояснил ситуацию с возвращением Моуринью в «Реал»

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо сообщил, как обстоят дела с выбором нового тренера для «Реала».

По его информации, президент мадридского клуба Флорентино Перес рассматривает четырех кандидатов, один из которых – Жозе Моуринью.

Если в «Реале» решат вернуть 63-летнего португальца, то за него придется до конца мая отдать 6 миллионов евро – это сумма отступных до уплаты налогов.