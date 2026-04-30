Стало известно, есть ли у Моуринью предложение от «Реала»

У «Реала» пока не было официальных контактов с Жозе Моуринью по поводу его назначения на пост главного тренера
Сам специалист не спешит принимать решение о своем будущем. Португалец осведомлен обо всех слухах вокруг его будущего, включая предположения о том, что он находится в списке кандидатов «Реала», но хочет сосредоточиться на целях «Бенфики». Специалист может остаться в лиссабонской команде.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в возвращении Моуринью.
- Португалец был главным тренером «сливочных» с 2010 по 2013 год и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
- «Реал» занимает 2-е место в Ла Лиге с 74 очками после 33 туров. Команда отстает от «Барселоны» на 11 баллов.
- «Мадрид» с 12 января возглавляет Альваро Арбелоа, сменивший на посту главного тренера Хаби Алонсо.
Источник: Sky Sports