Стало известно, есть ли у Моуринью предложение от «Реала»

У «Реала» пока не было официальных контактов с Жозе Моуринью по поводу его назначения на пост главного тренера

Сам специалист не спешит принимать решение о своем будущем. Португалец осведомлен обо всех слухах вокруг его будущего, включая предположения о том, что он находится в списке кандидатов «Реала», но хочет сосредоточиться на целях «Бенфики». Специалист может остаться в лиссабонской команде.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в возвращении Моуринью.