Челестини объяснил поражение ЦСКА от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал комментарии по итогам проигранного матча 28-го тура РПЛ против «Зенита».

Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1.

ЦСКА остался на шестом месте в таблице РПЛ.

«Мы пытались быть прагматичными в оборонительной фазе. Соответственно, нужно было закрыть все пространства и усложнить им матч.

В первом тайме это всe неплохо работало. В перерыве мы сказали, что первые 10–15 минут второго тайма крайне важно не пропустить. И они забивают нам два гола в начале второго тайма…

Гол Дивеева? Заблокировали нашего игрока, который должен был его сопровождать. Мы понимали, что они подают мячи в зону 11-метровой отметки, где у них ключевые игроки: Дивеев, Соболев и Нино. Если ты хочешь обыграть «Зенит», нужно выигрывать в этих нюансах.

Тренеры могут говорить в раздевалке о многих вещах, но на поле выходят игроки. Побеждает тот, кто допускает меньше ошибок.

Как будем готовиться к кубковому матчу со «Спартаком»? Сегодня ребята хотели победить, они отдали на поле 110–120%.

Соответственно, нужно снова поднять головы и восстановиться, потому что футбол даeт ещe одну возможность продемонстрировать наши качества и дойти до финала», – сказал Челестини.