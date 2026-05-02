Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Челестини объяснил поражение ЦСКА от «Зенита»

2 мая, 21:51
14

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал комментарии по итогам проигранного матча 28-го тура РПЛ против «Зенита».

«Мы пытались быть прагматичными в оборонительной фазе. Соответственно, нужно было закрыть все пространства и усложнить им матч.

В первом тайме это всe неплохо работало. В перерыве мы сказали, что первые 10–15 минут второго тайма крайне важно не пропустить. И они забивают нам два гола в начале второго тайма…

Гол Дивеева? Заблокировали нашего игрока, который должен был его сопровождать. Мы понимали, что они подают мячи в зону 11-метровой отметки, где у них ключевые игроки: Дивеев, Соболев и Нино. Если ты хочешь обыграть «Зенит», нужно выигрывать в этих нюансах.

Тренеры могут говорить в раздевалке о многих вещах, но на поле выходят игроки. Побеждает тот, кто допускает меньше ошибок.

Как будем готовиться к кубковому матчу со «Спартаком»? Сегодня ребята хотели победить, они отдали на поле 110–120%.

Соответственно, нужно снова поднять головы и восстановиться, потому что футбол даeт ещe одну возможность продемонстрировать наши качества и дойти до финала», – сказал Челестини.

Еще по теме:
Реакция Акинфеева на увольнение Челестини из ЦСКА 1
Экс-защитник ЦСКА оценил кандидатуры Газзаева и Галактионова на место Челестини 5
Губерниев разнес Челестини: «Плохой тренер, играл на багаже Березуцкого, дутая фигура» 10
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alexander.saf
1777748223
Тварь
Ответить
Desma
1777748254
Хряки вам вдуют по самое не могу!
Ответить
Острослов
1777748293
Не кони, а кобылки какие-то.
Ответить
BRO_football
1777748357
Судья виноват, наверное, опять!
Ответить
Marshall1956
1777748375
Он смеется что ли?какие 120% там игроков которые вышли на поле играть было двое или трое
Ответить
Красногвардейчик
1777748707
ПшОл вон из команды!!!
Ответить
FWSPM
1777749472
история о том как превратить некогда лучшую оборону лиги в проходной двор
Ответить
rash1959
1777749864
Открывается новый фронт за 6-ю строчку. Кто слетит на 7-е место - выдохшее пиво или хромая кобыла?
Ответить
За Московский ЦСКА
1777750790
Этого членостини,конечно же уволят. Но кто из руководства ЦСКА понесет хоть какую то ответственность за этот крах? Или бабаевэбовская мафия продолжит строить цирк из некогда великого Клуба???
Ответить
Яцык3691
1777789736
Клитор ты где?Чё не ржеш?
Ответить
Главные новости
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
1
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Известны финалисты всех еврокубков и Кубка России, драка игроков «Реала», игнор Сафонова от УЕФА и другие новости
02:00
1
Все новости
Все новости
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
4
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
13
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
Вчера, 08:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 