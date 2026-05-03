Челестини – журналисту: «Когда говорите, что меня уволят, постарайтесь не смеяться хотя бы»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини обратился к журналисту на пресс-конференции после поражения от «Зенита» (1:3) в 28-м туре РПЛ.
«Когда вы говорите о моей работе и что меня уволят, то постарайтесь не смеяться хотя бы. Я прихожу сюда [на пресс‑конференцию], а вы проявляете неуважение.
Если вы задаете этот вопрос смеясь, то я больше не буду отвечать на ваши вопросы», – сказал швейцарский специалист.
- Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
- После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 13 матчах при 3 ничьих и 6 поражениях.
- Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
- ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».
