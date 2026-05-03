Челестини – журналисту: «Когда говорите, что меня уволят, постарайтесь не смеяться хотя бы»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини обратился к журналисту на пресс-конференции после поражения от «Зенита» (1:3) в 28-м туре РПЛ.

«Когда вы говорите о моей работе и что меня уволят, то постарайтесь не смеяться хотя бы. Я прихожу сюда [на пресс‑конференцию], а вы проявляете неуважение.

Если вы задаете этот вопрос смеясь, то я больше не буду отвечать на ваши вопросы», – сказал швейцарский специалист.