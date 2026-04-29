Реакция Генича на 5:4 в матче «ПСЖ» – «Бавария»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от первого полуфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией».

Парижане дома выиграли со счетом 5:4.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.

«Не, это точно какой-то другой вид спорта. Вот посмотрел первый тайм и у меня ощущение, что это не реальная игра, а компьютерная симуляция! Почему они практически не ошибаются в передачах! Так не бывает!!!

Что блин творится?! и это ещe Батраков к ним не перешел!!!

Как можно в полуфинале ЛЧ играть 5:4?! Безумие какое-то», – написал Генич в своем телеграм-канале.