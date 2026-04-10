Бубнов: «Дзюба уже надоел со своими понтами»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об эпизоде с отменой гола форварда «Акрона» Артема Дзюбы в ворота ЦСКА в 23-м туре РПЛ.

Забитый мяч Дзюбы не засчитали в компенсированное время второго тайма.

Причина – фол нападающего против вратаря Игоря Акинфеева.

«Акрон» мог сравнять счет, но в итоге проиграл 1:2.

«Это нарушение. Потому что он не даeт Акинфееву выпрыгнуть. И Акинфеев сразу побежал к судье и сказал, что это нарушение. И я это сказал.

Нельзя вратарю [мешать]… Он кладeт на него руку и не даeт возможности выпрыгнуть. Можно же вообще за майку взять, держать, тогда он тоже не выпрыгнет. Это нарушение.

Слова Дзюбы? Он может всe что хочет говорить. Он уже надоел со своими понтами. У нас что, есть правила, а есть Дзюба? Дзюбе всe можно, что ли?» – сказал Бубнов.