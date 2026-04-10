Бубнов: «Дзюба уже надоел со своими понтами»

Сегодня, 19:43
7

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об эпизоде с отменой гола форварда «Акрона» Артема Дзюбы в ворота ЦСКА в 23-м туре РПЛ.

  • Забитый мяч Дзюбы не засчитали в компенсированное время второго тайма.
  • Причина – фол нападающего против вратаря Игоря Акинфеева.
  • «Акрон» мог сравнять счет, но в итоге проиграл 1:2.

«Это нарушение. Потому что он не даeт Акинфееву выпрыгнуть. И Акинфеев сразу побежал к судье и сказал, что это нарушение. И я это сказал.

Нельзя вратарю [мешать]… Он кладeт на него руку и не даeт возможности выпрыгнуть. Можно же вообще за майку взять, держать, тогда он тоже не выпрыгнет. Это нарушение.

Слова Дзюбы? Он может всe что хочет говорить. Он уже надоел со своими понтами. У нас что, есть правила, а есть Дзюба? Дзюбе всe можно, что ли?» – сказал Бубнов.

Источник: «Коммент.Шоу»
ЦСКА Акрон Акинфеев Игорь Дзюба Артем Бубнов Александр
Томик
1775839926
Что ж там за дзюба такая, что даже Бубнов её обсуждает?
Ответить
Интерес
1775840106
Ух ты,что творится!!!
Ответить
Император 1
1775840226
Ты тоже бесишь своим пустословием
Ответить
subbotaspartak
1775840468
Бубнов: «Дзюба уже надоел со своими понтами» Дзюба : «Бубнов уже надоел со своими понтами»:
Ответить
гидромашина
1775843058
Он кладeт на него руку ===С азмункой в раздевалке так было. Заходит сзади Зюба, кладeт на него руку , нагибает----и давай гомосячить. А ведь он медийное лицо, пример для подрастающего поколения.
Ответить
val69
1775847356
Когда играл за зинку - было можно все...привычка...
Ответить
